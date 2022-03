Em Belém, Operação Carnaval 2022 prende quatro pessoas e inspeciona 48 estabelecimentos

A Operação Carnaval 2022, promovida pela Guarda Municipal de Belém, em parceria com outros órgãos públicos municipais e estaduais, se encerrou ao meio-dia, desta quarta-feira (2), com o balanço final de quatro pessoas presas por roubo de cabo de fibra ótica e alumínio, e 48 estabelecimentos, como restaurantes, bares e casas de shows, e ainda em praias, a exemplo de barracas nos calçadões. As informações são da Agência Belém.

Os dados foram divulgados na noite desta quarta-feira (2) e apontam um total de 3.100 pessoas abordadas, bem como, 86 vans, 42 ônibus e 44 motocicletas. A Guarda Municipal de Belém divulgou, ainda, que durante a fiscalização das normas sanitárias de prevenção à pandemia da covid-19, a atuação integrada dos órgãos de segurança pública contribuiram para a maior tranquilidade no período de carnaval.

Mosqueiro e Icoaraci

Em Mosqueiro, os motopatrulheiros do Grupamento Ronda da Capital (Rondac) somados aos agentes operacionais da Inspetoria do local, intensificaram as abordagens de orientação sobre normas de segurança, identificação de veículos roubados e entorpecentes, além de rondas em toda extensão da ilha e fiscalização. Em Icoaraci, a orla e o trapiche receberam reforço durante os horários de maior movimento.

Com foco no policiamento preventivo e na fiscalização das normas sanitárias previstas no decreto n° 2.044, de combate à pandemia de covid-19, a Prefeitura de Belém informa que, de 25 de fevereiro a 2 de março, a Guarda Municipal de Belém atuou com 396 agentes dos grupamentos táticos e operacional.

Motocicletas, lanchas e viaturas

Os guardas utilizaram a frota de 24 motocicletas, oito viaturas, um ônibus de monitoramento 24 horas e uma lancha, tanto na capital quanto nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e na ilha do Combu.

O inspetor geral da GMB, Joel Monteiro, afirmou que foi elaborado um plano de policiamento voltado ao atendimento preventivo. "Reforçamos a segurança dessas localidades, para garantir tranquilidade durante o período do feriado carnavalesco", disse ele.

Participaram da Operação Carnaval 2022 na capital paraense os Grupamentos de Ações Táticas(GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Polícia Militar.