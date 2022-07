Em Belém, mulher quase fica detida devido incompatibilidades entre RG e mandado de prisão

​Uma mulher quase ficou detida, na tarde desta segunda-feira (4), na Seccional da Sacramenta, em Belém. Ela foi apresentada, algemada, por um policial militar que insistiu para que fosse cumprido um mandado de prisão contra a mulher, supostamente, foragida da justiça. Incompatibilidades entre os documentos de identificação da mulher capturada e o mandado que existiria contra ela fizeram com que a autoridade policial não desse prosseguimento à prisão.

Conforme narra o boletim de ocorrência do caso, diante da recusa na Seccional da Sacramenta, o policial militar que apresentou a mulher algemada teria informado que iria se dirigir até a Seccional da Pedreira para apresentá-la ao delegado de plantão.

Já nesta segunda unidade de polícia, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o delegado, observando as irregularidades, também não deu cumprimento ao mandado de prisão. Com os dois pedidos negados, o policial militar teria voltado à Seccional da Sacramenta para registrar o caso.

Devido à insistência do PM para que a mulher apresentada por ele ficasse presa, de forma irregular, como considera a Polícia Civil, a Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) entrou no caso. De acordo com o promotor Armando Brasil, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) será instaurado para apurar o fato. E somente essas apurações poderão esclarecer em que circunstâncias o caso ocorreu. A partir disso, as medidas cabíveis poderão ser tomadas.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar e apura mais informações sobre o ocorrido.