Duzentos militares devem apoiar campanha da Marinha de doação de sangue, em Belém

A expectativa é de que cerca de 200 militares subordinados ao Comando do 4º Distrito Naval sejam voluntários na ação solidária da Marinha do Brasil (MB) em parceria com a Fundação Hemopa, em Belém, nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6).

Com o tema “Doe sangue! Faça o sangue fluir na vida de quem precisa”, a campanha solidária busca abastecer o estoque de sangue da Fundação Hemopa. O hemocentro informa que cada doação pode salvar até quatro vidas.

De acordo com a Marinha do Brasil, a atividade fará parte das comemorações do Comando do 4º Distrito Naval em alusão ao Bicentenário da Independência do Brasil, e tem por objetivo de contribuir com a hemorrede, aumentando o atendimento transfusional de pacientes que, devido ao período de férias escolares, fica abaixo do necessário.

O ano de 2022 marca o Bicentenário da Independência do Brasil, que será comemorado em 7 de setembro próximo. Por todo o País, haverá atividades da esfera governamental celebrando a data histórica do calendário nacional.