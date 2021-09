Durante passeio a caminho de rio, família encontra corpo desovado em Parauapebas

Na manhã deste domingo (19), o corpo de um homem foi encontrado em uma estrada de acesso ao Rio Parauapebas, nas proximidades do Bairro Vale do Sol, em Parauapebas, no Sudeste do Pará. O cadáver, ainda sem identificação, apresentava dezenas de perfurações por facadas e foi encontrado por uma família que trafegava pela área durante um passeio de domingo. A vítima estava vestida com duas bermudas jeans e sem camisa. Polícias Civil e Militar atuam no caso. As informações são do Correio de Carajás.

O grupo, que estava de moto quando se deparou com o corpo, seguia em direção a um rio para aproveitar a manhã de domingo. Ao avistrar a vítima, eles pararam e acionaram as autoridades. O pai da família também concedeu entrevista à imprensa, mas preferiu não se identificar, com medo de sofrer algum tipo de violência.

“Passamos por aqui às 8h30 e vimos o corpo na estrada. Avisamos para um amigo nosso e ele ligou para a Polícia Militar. Eu frequento esse lugar há 10 anos e nunca vi algo assim por aqui. Isso nos deixou assustados, perdemos até a vontade de fazer nosso passeio”, disse.

No local

Por volta das 10 horas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a denúncia encaminhada pela base. Os policiais confirmaram o homicídio.

A guarnição da PM, integrada pelo cabo Rabelo, garantiu a segurança da área até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Por volta das 11 horas, o corpo foi removido por servidores do IML.

A partir dos procedimentos de perícia, foi verificado que o rapaz tinha várias facadas. Não foi encontrado nada que pudesse identificá-lo. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Parauapebas.