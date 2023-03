Dupla suspeita de realizar assaltos em Castanhal é presa; um deles usava roupa semelhante a uniforme

Uma dupla, identificada como Maycon Sarges Santos e Carlos Eduardo Silva Souza, foi presa na noite de sexta-feira (17), no município de Castanhal, no nordeste do Pará, suspeita de realizar assaltos no bairro Caiçara. Os suspeitos foram abordados enquanto estavam em uma motocicleta, no bairro Saudade. O carona se rendeu imediatamente, mas o condutor fugiu na contramão pela BR-316 e tentou fazer uma pessoa refém antes de se entregar.

A guarnição da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) 3 foi informada que a dupla na moto estava realizando assaltos na cidade. Segundo as características descritas pela denúncia, um deles usava farda azul clara e de mangas compridas com uma faixa luminosa.

Na abordagem, um dos supostos assaltantes - que estava na garupa da moto - se rendeu de imediato, jogando uma arma de fogo no chão. Já o outro acusado, que dirigia o veículo, ainda empreendeu fuga, avançando vários sinais, por cerca de quatro quilômetros. Ele se rendeu na Passagem João Soares de Melo, após tentar fazer uma pessoa refém. A polícia ainda atirou contra o acusado, mas ele não foi alvejado.

Pelo menos duas vítimas registram ocorrência na delegacia dos acusados. Foram apreendidos uma moto, uma arma de fogo, três aparelhos celulares e um cartão de crédito. Os acusados estão à disposição da justiça.