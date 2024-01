Dupla suspeita de matar ‘Cabelinho’ é identificada pela Polícia Militar, no Marajó

A Polícia Civil e Militar identificou na segunda-feira (30) dois homens suspeitos de assassinar Letícia Costa, mais conhecida como ‘Cabelinho’, em na zona rural de Breves, no Marajó. As autoridades policiais realizam ações na localidade para capturar a dupla e esclarecer a morte da mulher, que foi brutalmente assassinada com golpes de faca.

O crime que vitimou Cabelinho ocorreu na madrugada do dia 26 de janeiro, no bairro Jardim Tropical, em meio a um amontoado de lixo. Após esfaquear a mulher, os homens teriam fugido utilizando uma rabeta. A Polícia Militar foi acionada e ainda chamou uma ambulância, mas os socorristas somente constataram a morte. A PM fez o isolamento do caso até a chegada da Polícia Civil, que faz a investigação do caso.

Letícia Costa, a Cabelinho, seria muito conhecida na área. Somente em janeiro, ela foi presa quatro vezes sob a acusação de furto. A última prisão ocorreu na quarta-feira (24). Segundo o Portal Notícias Marajó, quando Cabelinho era presa, Polícia Civil registrava os flagrantes e os encaminhava ao Poder Judiciário. No entanto, ela não permanecia presa pois era entendido que o furto é um crime de menor potencial e que não oferece risco à vida. Além disso, a mulher era dependente química.