Dupla que fazia rinhas de galo é presa e animais são apreendidos, em Novo Progresso

A Polícia Militar apreendeu, no último sábado (12), galos que estavam sendo preparados para serem utilizados em rinhas no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. Os animais estavam com sinais de maus tratos no momento do resgate. Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos.

Militares que atuam na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) realizavam rondas ostensivas, quando resolveram abordar dois homens que estavam em um carro na rodovia BR-163, na altura da comunidade de Riozinho das Arraias, em Novo Progresso.

Dentro do veículo, foram encontrados quatro galos da raça "Mura". Todos eles estavam com sinais de maus tratos. Além dos animais, os policiais também encontraram várias ferramentas que seriam utilizadas pelos criminosos para estimular a violência dos galos.

Um dos acusados confessou que as ferramentas eram suas, e o outro disse que era o proprietário dos animais. Os criminosos foram autuados pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, junto dos animais resgatados.