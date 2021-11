Dupla que assaltou posto de combustível é presa e confessa o crime

Dois homens foram presos em flagrante após roubarem um posto de combustível em Medicilândia, no sudoeste paraense. Segundo informou a Polícia Civil neste domingo (21), a prisão foi realizada durante ação conjunta com a Polícia Militar. Os acusados, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, foram localizados em uma área de mata e confessaram a prática criminosa.

O caso ocorreu na última sexta-feira (19), por volta das 13h40, a 80 quilômetros do centro da cidade. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento em que a dupla parou no local em uma motocicleta para abastecer.

Após a frentista terminar de abastecer o veículo, um homem que estava na garupa puxa um objeto de cintura, ao que tudo indica uma arma, e ameaça a funcionária, que entrega dinheiro ao suspeito.

Os dois foram capturados com uma arma de fogo de fabricação artesanal, três cartuchos calibre.16 e uma quantia de R$150 em espécie.

Os homens foram autuados em flagrante por roubo qualificado e já estão à disposição da justiça. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.

Roubos frequentes

Há pouco mais de uma semana, câmeras de segurança também registraram um segundo assalto em um posto de combustível da cidade. O caso ocorreu no dia 12 de novembro e um suspeito utilizou um facão para cometer o crime.

Nas imagens, é possível ver que um homem chega ao local em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa. Ele desce do veículo, ameaça o trabalhador com a arma branca e leva o celular da vítima. Os suspeitos ainda não haviam sido presos até a publicação desta matéria.

Informações que ajudem a identificar e localizar o suspeito podem ser repassadas de forma gratuita e anônima às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia, no 181.