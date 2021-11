Dupla executa ex-presidiário no meio da rua diante da companheira

O ex-presidiário Wanderson do Perpétuo Socorro Silva, de 20 anos, foi executado a tiros na noite da última terça-feira (16), na Vila Palmares, zona rural de Parauapebas. O homicídio ocorreu por volta das 20h40, na rua Ulisses Guimarães. A esposa da vítima, que testemunhou o crime, contou que dois homens teriam chegado na residência do casal em uma motocicleta amarela e já desceram atirando. As informações são do site Correio de Carajás.

Um deles atirou e Wanderson, alvejado de raspão, conseguiu correr por algumas ruas, mas caiu alguns metros depois. Os suspeitos o seguiram e fizeram novos disparos, que desta vez o acertaram mortalmente. A dupla fugiu em seguida e até o momento nenhum dos atiradores foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, Wanderson tinha ficha criminal e passou um período preso. Moradores da vila afirmaram que ele tinha uma “conduta duvidosa” e que fazia uso de drogas no local.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves esteve no local para preservar a cena do crime e fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil tenta determinar se o crime foi motivado por dívida com traficantes, se está relacionado à disputas entre facções ou se teve outra motivação.