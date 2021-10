Dupla em motocicleta executa homem na frente do próprio filho, no interior do Pará

Um crime violento foi registrado no distrito de Serra Pelada, em Curionópolis, sudeste do Pará, na última segunda-feira (18). Um homem identificado como Reginaldo Bispo dos Santos foi assassinado a tiros na frente do próprio filho, na casa onde os dois residiam, na rua São Francisco. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime, que tem características de execução.

Segundo apuração do portal Correio de Carajás, o filho da vítima relatou que dois homens em uma motocicleta Honda Fan preta passaram em frente à residência da família e atiraram várias vezes em direção ao pai, que morreu na hora, sem chance de ser socorrido. Os criminosos teriam utilizado uma espingarda para matar Reginaldo.

Ainda na noite de segunda, uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foi liberado para a família. A Polícia Civil continua investigando a autoria e a motivação do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.