Dupla em moto executa pecuarista a tiros em Abel Figueiredo

O pecuarista Tertulino Carvalho Vieira Neto foi morto a tiros em Abel Figueiredo, no sudeste do Pará. De acordo com as informações preliminares divulgadas pelo Correio de Carajás, dois homens em uma moto abordaram a vítima, que estava sem seu veículo, iniciaram os disparos e só terminaram que depois que ela caiu ao chão. O caso ocorreu por volta das 6h do último sábado (27), no centro da cidade.

VEJA MAIS

Tertulino deixou o pai no comércio antes de ser morto e, conforme publicado pelo Correio, seria uma atividade rotineira dele. Os exames periciais apontaram que os tiros perfuraram o tórax e as costas do homem.

Até o momento não se sabe a identificação dos suspeitos ou motivação do crime. A equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá assumiu a investigação do caso, que será feita no âmbito do município, por ordem da Superintendência Regional de Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a PC para saber se há alguma atualização no caso. A reportagem aguarda retorno.