Dupla é presa suspeita de abastecer 'bocas de fumo' em Santarém

Uma dupla foi presa por suspeita de tráfico de drogas no município de Santarém, na tarde de terça-feira (17). Os dois foram identificados como Railton Wesley Xavier Bentes e Renata Cristine de Oliveira. A prisão foi realizada na Avenida Edvaldo Leite, no bairro São Francisco durante uma fiscalização, que tem por nome “Operações Saturação e Overlord”, com objetivo de coibir os atentados direcionados aos agentes de segurança pública.

Na ocasião da prisão, a dupla estava trafegando em uma motocicleta, quando desceu do veículo e sentou no banco de uma praça com uma atitude suspeita ao tentarem esconder uma mochila entre eles. A polícia fez a abordagem e constatou a presença de uma grande quantidade de drogas do tipo maconha e, aparentemente, cocaína.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP), localizada na Nova República e a droga encontrada foi apreendida e encaminha para realização de perícia. A moto utilizada por eles também foi apreendida.

Na delegacia, o casal relatou que a droga era para abastecer algumas "bocas de fumo", locais onde se comercializam drogas, do município. No entanto, eles não informaram os endereços de onde seriam entregues as encomendas de entorpecentes.