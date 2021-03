Dupla é presa em flagrante com cerca de 1.400 papelotes de cocaína, em Icoaraci

Dois homens, identificados como Felipe da Cunha Pacheco e Eliezer Dantas dos Santos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no final da noite desta segunda-feira (8), no bairro Pratinha II, no distrito de Icoaraci, em Belém. Com eles, foram apreendidos aproximadamente 1.400 papelotes de pasta base de cocaína, já prontos para comercialização.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h, quando policiais realizavam rondas no bairro e foram informados de que estaria havendo tráfico de drogas na passagem São Vicente. Imediatamente, duas viaturas foram enviadas para o local.

Chegando no endereço informado, os militares abordaram Felipe, posteriormente identificado e com duas passagens na polícia por tráfico, e encontraram com ele 40 embrulhos de pasta base de cocaína. Após ser interrogado, ele teria informado que o restante da droga estaria em uma casa abandonada próximo dali.

Os policiais se deslocaram à residência e lá encontraram mais 1.341 embrulhos da droga escondidos em um balde. No local estava Eliezer, com mais 23 embrulhos da substância. A dupla foi presa em flagrante e apresentada na Seccional Urbana de Icoaraci para os procedimentos cabíveis.