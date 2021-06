Dupla é presa com maconha, arma e munições em Castanhal

Dois homens foram presos em flagrante com maconha, uma arma de fogo e munições na zona rural de Castanhal, no nordeste paraense. Os suspeitos foram detidos por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e conduzidos para a delegacia do município. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (3).

Conforme a PM, os agentes do Posto de Controle Rodoviário de Castanhal (PCRV) realizavam fiscalizações de rotina na PA-242, quando, observaram dois homens em uma motocicleta na via. Os militares deram ordem de parada à dupla, que tentou fugir, mas foi alcançada pela polícia. No momento da abordagem, nenhum deles portava documentos de identificação. O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (2).

Durante a revista pessoal, foram encontrados com eles um revólver, 22 munições e uma quantidade de maconha. Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, para os procedimentos cabíveis.