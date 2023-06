Dupla é presa com bombas caseiras e drogas escondidas em casa de Manaus

Dois homens, um de 24 e outro de 30 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Manaus, na noite do último domingo (4), após serem pegos com porções de drogas em uma bolsa e duas bombas caseiras. Os artefatos estavam escondidos dentro de uma casa para onde os suspeitos correram para se esconder, na zona oeste da capital do Amazonas.

A ação ocorreu no beco Seringal, no bairro Santo Agostinho, após uma denúncia que informou à equipe policial que havia venda de drogas no local. Com a chegada dos militares, três homens saíram correndo, um conseguiu escapar e os outros dois foram capturados.

Nas buscas na casa dos suspeitos, a polícia também encontrou uma faca, além das drogas e dos explosivos de fabricação caseira. Aos militares, a dupla informou que estava apenas guardando os materiais e que não pertenciam a eles.

No início deste ano, no mesmo bairro, a PM foi acionada após três criminosos chegarem em uma moto e arremessaram uma bomba caseira em uma residência. O objeto foi lançado por uma janela de vidro da casa e explodiu em um dos cômodos do local.

Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com