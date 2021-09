Dupla é linchada após ter sido flagrada por pescadores furtando embarcação, no Marajó

Dois homens, identificados como Douglas Serra de Souza e José Marcílio Moura Pantoja, foram presos pela Polícia Militar, suspeitos de tentar furtar uma embarcação na Vila de Joanes, município de Salvaterra, Ilha de Marajó, na noite de sábado (4). Segundo informações de testemunhas, a dupla teria sido flagrada por pescadores locais dentro do barco, prestes a furtar o veículo, mas foi capturada e linchada pelos moradores até a chegada dos policiais. As informações foram publicadas na Agência Marajó Notícias.

Moradores relataram à polícia que já estavam revoltados com a ação de piratas na região, que há meses vêm assaltando pescadores e roubando embarcações, sempre no horário entre 19h e meia noite, tanto em Joanes quanto nas vilas Água Boa e Monsarás. Uma testemunha relatou que em um dos assaltos, um pescador chegou a ser baleado pelos bandidos ao tentar evitar o roubo de uma canoa.

Os pescadores, então, prepararam uma reação e fizeram o cerco ao flagrarem os dois homens dentro de uma embarcação, supostamente na iminência de roubar o veículo. Eles foram amarrados e levados para o centro da vila, onde foram espancados por populares até a chegada da guarnição da PM ao local.

Com a dupla, os policiais teriam apreendido armas de fogo de fabricação caseira e munições. Questionados, os dois teriam dito que estavam em busca de uma rabeta que havia sido roubada da comunidade onde moram, na vila Umarizal, em Cachoeira do Arari, também na região do Marajó. Eles foram apresentados à delegacia para os procedimentos cabíveis.