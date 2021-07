Dupla é capturada com arma caseira e moto roubada, em Barcarena

João Rodrigues de Souza e Geovane Nunes Batista foram presos na noite da última segunda-feira (5), na cidade de Barcarena. Eles são suspeitos de roubar a motocicleta e alguns objetos pessoais de uma cliente de uma empresa de rastreamento de veículos, a qual acionou a Polícia Militar para iniciar as buscas pela dupla.

Ao fazer o rastreio da motocicleta, foi possível identificar que o veículo estava em movimento por ramais da comunidade conhecida como Vila do Conde, ainda em Barcarena. Com as características dos suspeitos e da motocicleta, a guarnição da PM realizou incursões mais precisas no ramal Ponta da Montanha, até chegarem nas proximidades de uma bacia de rejeitos de uma mineradora francesa instalada na cidade.

Lá, os suspeitos foram avistados pelos policiais, que realizaram as prisões e recuperaram a motocicleta roubada, modelo Honda Fan, além do celular da vítima. Além dos produtos do roubo, os policiais militares encontraram com os suspeitos uma arma de fogo de fabricação caseira. Os criminosos foram apresentados na delegacia de Vila dos Cabanos, ainda em Barcarena, para os procedimentos cabíveis.