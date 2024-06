Dupla de ladrões usa lençóis para furtar casa e deixa prejuízo de R$ 40 mil

Dois ladrões furtaram uma residência na zona rural de Montanha, no interior do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (31/5), de uma maneira inusitada. Os criminosos cobriram suas cabeças com lençóis para ocultar suas identidades das câmeras de vigilância, fazendo-os parecer fantasmas.

Conforme reportagem da TV Gazeta, o furto resultou em um prejuízo de mais de R$ 40 mil para os proprietários do imóvel, que não estavam presentes no momento do delito.

Foram levadas 18 joias de ouro, uma caixa de som, um videogame, além de quatro televisores e um celular.

“É uma tristeza muito grande. A gente mora no interior, quer tranquilidade, e vê essa insegurança”, lamentou a proprietária da casa em entrevista para a TV.