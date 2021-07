Dupla de assaltantes foge de abordagem, faz morador refém e um deles morre após troca de tiros

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu durante confronto com policiais militares na última quarta-feira (7), no município de Santana do Araguaia, sudeste do Pará. Segundo informações da polícia, o acusado, na companhia de um comparsa, fugiu da abordagem policial e, em seguida, pulou o muro de uma casa, fez um morador de refém e trocou tiros com os agentes, momento em que foi alvejado. O outro acusado foi preso. Com informações do portal Zé Dudu.

A Polícia Militar informou que uma guarnição fazia rondas na cidade, na manhã de quarta, quando avistou dois homens em uma motocicleta, no Residencial Araguaia, em atitude suspeita. Os policiais deram sinal de parada, mas a dupla não obedeceu e fugiu, em alta velocidade.

Foi feito o acompanhamento e, durante a perseguição, os dois abandonaram a moto e fugiram a pé, em direções contrárias. Um deles pulou o muro de uma residência e fez o morador refém, mas a vítima conseguiu se desvencilhar e entrar na casa.

Encurralado, o homem tentou fugir novamente, atirando contra a guarnição, mas foi alvejado. Os policiais chamaram a ambulância, mas quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, constatou que ele já estava morto.

Já o outro acusado, após ver que não teria como fugir, se entregou e foi preso. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a dupla é acusada de praticar assaltos pela região, e já teria feito várias vítimas.