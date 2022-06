Dupla assalta família e morre após confronto com a PM no nordeste do Pará

Dois homens morreram após troca de tiros com a Polícia nesta quinta-feira (23), após supostamente roubarem uma família na rodovia PA-151, no município de Igarapé-Miri, região nordeste do estado. Os suspeitos não tiveram identidade revelada. Uma equipe policial do 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM) realizava rondas na altura do quilômetro 102, quando avistaram uma família dentro de um veículo sendo assaltada pela dupla que estava armada. As informações são da PM.

Ao avistarem as viaturas, os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram para uma área de mata. A Polícia cercou o local onde possivelmente os envolvidos no assalto estariam. Após nova troca de tiros, a dupla foi atingida pelos disparos. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram durante o atendimento médico.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre .40 com seis munições, um revólver calibre .38 que continha três munições, além de uma rádio comunicador. O material confiscado foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da Igarapé-Miri, onde o caso foi registrado.