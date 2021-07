Dupla acusada de retirar paciente de ambulância e executá-lo é presa

Jacienni Bispo Santos, de 44 anos, e Maykon Sousa de Melo, de 33, foram presos na última quarta-feira (28), em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, os dois foram indiciados como autores do assassinato de Wellington Sousa da Silva, conhecido como "Bill", em janeiro de 2019, na rodovia BR-155, no município de Eldorado do Carajás. Com informações do portal Debate Carajás.

Além das duas prisões, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos por força de ordem judicial. Durante as diligências, os policiais civis apreenderam documentos necessários para aferição da culpabilidade dos indiciados, assim como dados eletrônicos.

Os mandados foram concedidos pela juíza de Direito Juliana Lima Souto Aguiar, da Comarca de Eldorado do Carajás, e os indiciados estarão à disposição da Justiça no prazo legal de dez dias para a conclusão do inquérito policial.

O crime

No dia 3 de janeiro de 2019, Wellington foi executado com vários disparos de arma de fogo, após ser retirado de dentro de uma ambulância na BR-155, em Eldorado do Carajás, que o levava para um hospital de Marabá. Antes da execução, a vítima havia sofrido uma tentativa de homicídio juntamente com Jorge Batista de Souza, no Bairro Favelinha.

Operação

As prisões ocorreram no contexto da Operação "Abaeté", deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Ourilândia do Norte, Parauapebas e Eldorado do Carajás.

A operação contou ainda com a participação de mais de 20 policiais civis das cidades de Marabá e Parauapebas (20ª e 21ª seccionais), com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá.

De acordo com a PC, a operação foi batizada de “Abaeté” em alusão à origem da cidade de Eldorado do Carajás, cenário dos crimes praticados pelos presos: a Gleba Abaeté.