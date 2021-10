Dupla acusada de cometer crimes é amarrada em poste e espancada por populares

Um homem de 26 anos e um adolescente de 16 foram amarrados por populares e espancados, na madrugada desta sexta-feira (29). A dupla era acusada de cometer crimes no bairro Educandos, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Os acusados de crimes foram encontrados amarrados em um poste, por volta de 3h30. No corpos, vários ferimentos e hematomas.

A Polícia e o Samu foram acionados. Os dois foram encaminhados para uma unidade de saúde.

