Câmeras de segurança registram jovem sendo linchado e morto em via pública

Um jovem ainda não identificado foi perseguido, espancado e morto por um grupo de homens na rua Marginal, bairro São José II, zona Leste de Manaus. O crime foi cometido à luz do dia e na presença de várias pessoas que passavam pelo local, uma via bastante movimentada da capital amazonense. Depois de agredir e matar a vítima, os suspeitos ainda jogaram o corpo dentro de um córrego. As cenas foram registradas na tarde desta terça-feira (5) por câmeras de vigilância. As informações são do Portal do Holanda.

No vídeo, o jovem, que veste uma camisa preta e bermuda clara, surge correndo, na tentativa de fugir de seus agressores. Ele atravessa a rua e segue pela calçada, mas é alcançado bem próximo a um canal e derrubado no chão. Nesse momento, cinco ou seis suspeitos avançam sobre ele e passam a agredi-lo com socos, chutes e pauladas. Um deles busca do outro lado da via o que parece ser um tijolo ou uma pedra e o golpeia várias vezes.

Em menos de um minuto a vítima é atacada e morta com extrema violência. Depois de assassinado, ele ainda foi atirado dentro de um córrego. Acionada por moradores, a polícia esteve no local para atender a ocorrência e uma das informações repassadas à guarnição era a de que ele havia cometido um roubo, porém essa versão ainda não é tida como motivação para o crime.

O homicídio atrai dezenas de curiosos que foram ao local para tentar saber quem era a vítima. Como o local onde o corpo foi lançado era de difícil acesso, foi necessário o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do leito do canal. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime com o auxílio das imagens para identificar os autores do assassinato.