Dupla acaba presa após invadir e roubar residência em Ananindeua

​Dois homens foram presos pelo crime de roubo, nesta quarta-feira (1º), no conjunto Jaderlândia 2, no bairro do Atalaia, em Ananindeua. Yuri Matheus Dorta Lopes e Daniel Balbi Medeiros foram localizados depois que a Polícia Militar, ao realizar rondas pela área, foi acionada, via Centro de Operações Integradas (Ciop), sobre um assalto que aconteceu em uma residência.

Os agentes da segurança pública se deslocaram para o endereço informado e, quando chegaram lá, constataram a veracidade da ocorrência. Porém, ao avistarem os policiais, os suspeitos empreenderam fuga da residência, tomando rumo desconhecido.

Foi realizado o cerco policial e as guarnições conseguiram localizar Yuri e Daniel. Com eles, foram encontrados um simulacro de pistola em material plástico e os pertences das vítimas, como jóias e um aparelho celular.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil do Jaderlândia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. Na unidade policial, o delegado de plantão realizou os procedimentos cabíveis e a autuação em flagrante dos suspeitos.