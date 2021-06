Duas pessoas são socorridas após naufrágio em Breves

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que duas pessoas foram socorridas, na tarde da última segunda-feira (14), após a embarcação de pequeno porte onde elas estavam, conhecida popularmente como “rabeta”, naufragar no rio Jacaré Grande, município de Breves.

De acordo com informações, uma das vítimas do acidente foi o professor da rede municipal Dione Mesquita. Ele havia concluído a entrega de materiais referentes ao ensino remoto para seus alunos, na região das ilhas, e estava retornando para a sede do município, quando a embarcação naufragou.

Funcionários de uma outra embarcação que passava no momento do acidente prestaram socorro às vítimas, que não sofreram danos físicos, mas tiveram seus pertences, inclusive material de trabalho, levados pela água.

“A rabeta virou, o navio ia passando na hora, deu o retorno e alcançamos os dois, graças a Deus. A maré está bastante agitada”, disse uma testemunha que estava na embarcação que prestou socorro às vítimas.

A equipe da Redação Integrada de OLIBERAL.com tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Pará, que ainda não informou o que poderia ter provocado naufrágio.