Duas pessoas são presas suspeitas por tentativa de latrocínio em Barcarena

Duas pessoas foram presas durante a Operação “Última Valsa”, deflagrada pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira (14), no município de Barcarena, nordeste paraense. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um crime de latrocínio tentado ocorrido em julho deste ano.

Foram presos Maria Eduarda Silva Coelho e João Victor Rodrigues Alves, que já se encontrava custodiado no presídio de Abaetetuba por outro delito. Outros quatro investigados não foram localizados e são considerados foragidos.

Segundo as investigações da Delegacia de Vila dos Cabanos, no dia 3 de julho de 2025, as vítimas foram mantidas em cárcere privado e, sob grave ameaça com arma de fogo, obrigadas a realizar transações bancárias. Durante a ação criminosa, uma vítima foi baleada, sofrendo perda parcial dos movimentos de uma das pernas.

Na operação de quinta-feira, foram apreendidos aparelhos celulares, que passarão por perícia e servirão como provas no processo que tramita na Vara Criminal de Barcarena.

A operação recebeu o nome de Última Valsa porque os suspeitos chegaram a realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais, comemorando aproximadamente R$ 80 mil obtidos com a tentativa de latrocínio.

A ofensiva policial contou com o emprego de 18 policiais civis e quatro viaturas, com participação das equipes da Delegacia de Vila dos Cabanos, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Delegacia de Polícia de Barcarena Sede. Maria Eduarda foi encaminhada para a penitenciária feminina da Região Metropolitana, enquanto João Victor permanece sob custódia em Abaetetuba.