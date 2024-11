Duas pessoas são presas em operação contra tortura de usuários de drogas em Santarém

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com a comercialização de entorpecentes na área do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu na terça-feira (19/11), durante diligências da Operação ‘Não Julgueis’, deflagrada pela Polícia Civil para investigar casos de tortura que estavam sendo realizados por facções criminosas na região.

Os presos na ocasião, que seriam um casal, estavam no imóvel alvo do mandado de busca e apreensão, onde foram encontradas drogas semelhantes a crack, cocaína e maconha. O homem detido já teria passagem por tráfico de drogas e outros crimes, como associação criminosa. Nas buscas, as drogas foram localizadas enterradas no quintal do imóvel. Outros materiais como munições, aparelhos eletrônicos, dinheiro em espécie, tesouras, balanças de precisão, embalagens para entorpecentes e dois carros também foram apreendidos na casa.

Investigação

As diligências foram realizadas após chegar ao conhecimento da polícia que vários usuários de drogas estariam sendo ‘torturados’ por traficantes e outros integrantes de facções criminosas do município. As torturas ocorriam como um tipo de ‘punição’ e ‘disciplina’ aos dependentes químicos. Mais detalhes sobre os casos não foram repassados pelas autoridades policiais. Após a apuração, a ação foi realizada para coletar mais informações sobre os crimes.