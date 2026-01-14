Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Soure, no Marajó

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (14), no município de Soure, no arquipélago do Marajó. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Soure, vinculada à Superintendência Regional dos Campos do Marajó.

As presas foram identificadas como Jéssica Maria B. A., de 19 anos, e July Luane B. A., de 20 anos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após os agentes receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na Travessa 6, entre a 9ª e a 10ª rua.

No local, os policiais constataram a denúncia e flagraram a prática do tráfico. Com Jéssica Maria, foram encontradas 31 porções de uma substância com características de “oxi”, além da quantia de R$ 10. Já com July Luane, os agentes apreenderam três porções de substância semelhante à maconha, que estavam escondidas em suas sandálias, além de R$ 147 em dinheiro.

Ainda segundo a Polícia Civil, uma criança estava na residência no momento da abordagem. O Conselho Tutelar de Soure foi acionado e compareceu ao local para adotar as medidas necessárias à proteção do menor.

Durante a condução das suspeitas até a delegacia, as duas teriam proferido ameaças e ofensas verbais contra os policiais, o que resultou também no enquadramento pelos crimes de ameaça e desacato.

Foram apreendidos dois aparelhos celulares. As mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Soure, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A Polícia Civil informou ainda que Jéssica Maria B. A. já possui antecedente por tráfico de drogas, figurando como indiciada em um inquérito policial instaurado em 2025. O caso segue sob investigação.