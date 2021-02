Duas mulheres são presas após distraírem funcionários para roubo de loja no Pará

Duas mulheres foram presas em flagrante delito pelo crime de furto qualificado em Abaetetuba, no nordeste paraense. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25), a dupla é investigada pela prática de diversos crimes similares praticados contra estabelecimentos comerciais do município. A prisão foi feita por meio Delegacia de Abaetetuba, no bairro Algodoal.

As mulheres, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, furtaram uma bomba injetora avaliada em R$ 1.200,00 de uma loja de materiais de construção. Ainda conforme a PC, a dupla já tinha um modo de operar organizado: enquanto uma delas era responsável por distrair os funcionários, a segunda furtava os bens com o máximo de discrição possível. As prisões ocorreram na última terça-feira (23).

Ambas investigadas já respondem ações penais por furtos, inclusive as duas são apontadas como autoras de tais crimes ocorridos em grandes lojas de Moju e Barcarena. Após a prisão, a dupla foi encaminhada para os procedimentos cabíveis e está disposição da justiça.

A pena para o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155 da lei nº 2848/1940, vai de um a quatro anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.