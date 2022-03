Duas mulheres morrem após colisão de moto com um caminhão em Parauapebas

Duas mulheres morreram em uma colisão com um caminhão na tarde do último sábado (12) na estrada que dá acesso a Palmares 2, no município de Parauapebas, no sudeste paraense. As jovens pilotavam uma motocicleta preta e teriam perdido o controle da direção.

De acordo com as testemunhas que presenciaram o ocorrido, as vítimas identificadas como Francisca Eduarda Rodrigues Pereira e Ana Karolina Ferreira de Medeiros trafegavam de Palmares 1 para Palmares 2. Em um determinado perímetro da via, em uma curva perigosa, a condutora da moto teria se desestabilizado e perdido o controle e colidido com um caminhão branco.

Com o impacto do acidente, as mulheres foram arremessadas e morreram ainda no local. Os moradores acionaram a Polícia Militar (PM) que, ao chegar ao local, isolou a área e acionou a Perícia Criminal. O motorista não teve o nome e nenhuma outra informação divulgada.



(Com informações do Portal Debate)