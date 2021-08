Duas casas são destruídas por incêndio no bairro do Jurunas

Duas casas foram destruídas em um incêndio no final da noite deste domingo, 01, no bairro do Jurunas. O caso foi por volta das 22h, em uma vila que fica na rua São Miguel, entre as travessas Carlos de Carvalho e Honório José dos Santos. Ninguém se feriu, mas ambas as casas forma destruídas pelas chamas.

O fogo começou em uma vila, onde há muitas casas de madeira. Inclusive, uma das casas que foi consumida tem a frente da casa de alvenaria, mas os fundos feitos com tábuas e, por isso, foi rapidamente envolvida pelas labaredas. Nessa residência, morava um idoso, que estava em casa no momento que o fogo começou, mas não se feriu.

Na casa ao lado, também consumida pelas chamas, morava o neto do homem, que não estava no momento do incêndio e apenas recebeu a notícias de que sua residência havia sido destruída.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse pela moradias vizinhas. Tanto o idoso quanto seu neto perderam tudo no incêndio.