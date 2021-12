Drones, ambulâncias e outros equipamentos reforçam a segurança pública no Pará

O Governo do Pará finaliza 2021 concretizando mais investimentos para o aprimoramento da segurança pública. Nesta terça-feira (28), foi entregue a 15ª lancha para ações policiais em Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins. Em um ano, foram entregues 15 novas embarcações, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Só para Abaetetuba foram destinadas duas lanchas, pois o município tem 72 ilhas. Com informações da Agência Pará.

Além do veículo aquático, foram distribuídos para a Polícia Militar e Departamento de Trânsito (Detran) cones reflexivos tipo barril, cones reflexivos tipo flexível, espargidor tipo gengibre (spray), 15 veículos aéreos remotamente pilotáveis (drones) e quatro ambulâncias, sendo duas para a PM e duas para o Detran.

Os investimentos totalizam mais de R$ 1 milhão, assegurados por meio de um Termo de Execução de Descentralizada (TED) celebrado entre a PM e o Detran. O governador Helder Barbalho entregou os equipamentos, em ato administrativo acompanhado por gestores do Sistema de Segurança Pública e outras autoridades, no Palácio do Governo, em Belém.

Os equipamentos serão utilizados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, pelo Corpo Militar de Saúde e pelos setores de Inteligência e Operacionais. “Nós estamos, cada vez mais, ampliando a estrutura e as condições de trabalho para os órgãos de segurança pública, e hoje reforçamos aqui tanto para a Polícia Militar, Polícia Civil, como também o nosso Departamento de Trânsito”, ressaltou o governador.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dílson Júnior, os investimentos feitos pelo governo do Estado geram reflexos diretos na queda da criminalidade. “É muito importante terminar o ano com a reestruturação dos órgãos que compõem o sistema de segurança, e o resultado desta estruturação tem sido a redução sistemática da criminalidade, como vem ocorrendo por três anos seguidos”, afirmou, acrescentando ainda a utilização dos veículos na formação de novos policiais.

“Em setembro do ano que vem nós teremos 2.400 novos policiais, e com isso iremos recompor todo o nosso efetivo. Ambulâncias são usadas nas ações de formação, que dependem de uma estrutura de pronto-socorro, como em uma prática de tiros, por exemplo, onde é necessária uma ambulância, que poderá ser utilizada em qualquer necessidade. Então, é de muita importância. Com essas duas já são 10 ambulâncias entregues pela gestão Helder Barbalho, para que a gente possa estender as nossas ações”, destacou o comandante-geral da PM.

O veículo também será usado nas ações de salvamento nas estradas. “É um grande passo dado para melhorar a operação de trânsito em rodovias. As ambulâncias entregues darão celeridade ao atendimento em caso de sinistro ou algo similar, para que possamos de fato salvar vidas”, informou Bento Gouveia, diretor Técnico Operacional do Detran.

A lancha entregue à Polícia Civil de Abaetetuba tem 60 HP de potência, sirene, giroflex, estofados, coletes salva-vidas e kit de salvatagem náutico. “Na região, o tráfego é pelos rios, então uma lancha possibilitará o deslocamento mais rápido, e a PC terá condições também de fazer suas rondas ribeirinhas, estendendo assim suas ações na região de Abaetetuba”, explicou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

A prefeita de Abaetetuba, Franssinete Carvalho, agradeceu pelo equipamento. “É mais um equipamento. Já recebemos junto à Polícia Militar, agora com a Polícia Civil, e vai contribuir principalmente na fiscalização e no combate à criminalidade. Com essa grande quantidade de ilhas é fundamental que nós tenhamos equipamentos fluviais como a lancha”, afirmou a gestora municipal.

O titular da Segup, Ualame Machado, garantiu que os investimentos serão ampliados. “2022 será o ano do emprego de novas tecnologias, melhoramento das condições de trabalho dos nossos agentes da segurança pública, sempre focando no que há de mais moderno no mundo e trazendo para a segurança pública do Pará”, afirmou o secretário.