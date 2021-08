Dona de casa morre ao atender celular, em São Félix do Xingu

A dona de casa Ligiane Moreira, de 31 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica ao atender um celular ligado à tomada. O acidente ocorreu, na quinta-feira (12), em São Félix do Xingu. O corpo da vítima foi sepultado na sexta-feira (13). As informações são do Portal Correio de Carajás. Ligiane era uma pessoa querida a e muito conhecida na região e, segundo a publicação, considerada o braço direito de sua mãe, dona Lindalva Barros Moreira. “Tudo era ela que resolvia pra mim”, contou.

Lindalva disse que a energia da região onde a filha morava apresenta problemas de oscilação na rede elétrica e isso pode ter contribuído para que ela sofresse um choque elétrico muito forte. Mas o fato de estar lavando roupa também pode ter sido decisivo para a tragédia. “Minha filha estava com as mãos molhadas”, afirmou.

Em nota, a Equatorial Energia Pará alertou para o perigo da prática de utilizar celulares conectados a tomadas. “Quando um aparelho está ligado na tomada, a bateria aumenta a temperatura automaticamente. E, ao manuseá-lo, a tendência é superaquecer ainda mais, o que pode levar à explosão. Caso aconteça uma descarga da rede elétrica, o usuário correrá sérios riscos de levar um choque. O risco é ainda maior em dias de chuva devido a possíveis descargas elétricas intensas”, informou.

Ainda segundo a empresa, também não se pode deixar o celular carregando sobre superfícies em contato com a água, como banheiros e cozinhas, e propícios a incêndios, como as camas, banco do carro, perto de cortinas, objetos de madeira ou outros que propaguem fogo. Escolha superfícies lisas e em locais arejados.