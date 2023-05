Dona de casa de prostituição é presa em flagrante no município de Redenção

Uma mulher de 40 anos foi presa, nesta quinta-feira (25), por Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), e do Núcleo de Inteligência Policial (NAI) do município de Redenção, no sudeste estadual, apontada pelas autoridades como autora dos crimes de favorecimento à prostituição e exploração sexual de criança e adolescentes. Ela seria proprietária da “Casa da Morangão”.

Nas buscas em uma casa noturna, de propriedade da investigada, também foram encontrados entorpecentes, balança de precisão, 10 gramas de cocaína, 1 grama de maconha e 1.6 gramas de ecstasy (droga sintética) e embalagens utilizadas para a venda dos produtos ilegais. A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A presa foi encaminhada para unidade policial para procedimentos cabíveis e já está à disposição da Justiça.

Durante a ação, também foi realizado o cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, onde foram encontrados elementos que importam à investigação sobre a exploração sexual de menores, a exemplo de indícios de autoria e objetos que materializaram as práticas criminosas.

“Durante diligências de fiscalização pela cidade, com apoio de policiais civis do Núcleo de Inteligência, tomamos conhecimento do funcionamento da casa noturna e de posse das provas, solicitamos as medidas cautelares e conseguimos prender a investigada que responderá criminalmente pelos

O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, destacou a importância da denúncia para que situações semelhantes sejam investigadas e os autores responsabilizados criminalmente. “Nossas equipes estão cada vez mais preparadas para atuar em qualquer tipo de crime que venha a provocar danos e prejuízos aos direitos de crianças e aos adolescentes. A PCPA seguirá vigilante para enfrentar crimes sexuais e responsabilizar quem venha a praticar qualquer tipo de ato ilícito”, destacou.

A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência contra grupos vulneráveis pode ser denunciado em uma unidade policial ou diretamente nas Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA). As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190, em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque-denúncia e no aplicativo WhatsApp com a Iara, pelo 98115-9181.