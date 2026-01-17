‘Dominado’ morre durante intervenção policial na comunidade Jacamim, em Santarém

Um homem identificado como David Paz Rabelo, conhecido como “Dominado”, morreu durante uma intervenção policial na manhã deste sábado (17) na comunidade Jacamim, em Santarém. Segundo a Polícia Militar, ele teria trocado tiros com uma guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante uma tentativa de abordagem. Ele já tinha condenação por roubo.

Segundo informações do Blog do Siki, a PM informou que já havia tentado cumprir um mandado de prisão contra o suspeito em outras ocasiões, mas ele teria fugido. Os policiais afirmaram que, por isso, uma nova operação foi montada com o objetivo de efetuar a prisão.

Ainda conforme a PM, as equipes chegaram à residência onde o suspeito costumava ficar, mas ele não estava no local naquele momento. Segundo os agentes, algum tempo depois ele teria retornado ao imóvel em uma motocicleta acompanhado de outra pessoa.

A PM relatou que, ao tentar abordar o suspeito, ele teria descido da motocicleta e realizado o primeiro disparo contra as guarnições. Os policiais disseram que, após o tiro inicial, ele correu para uma área próxima e efetuou um segundo disparo, supostamente utilizando uma pistola Glock 9 mm.

De acordo com a corporação, os agentes reagiram e o suspeito acabou atingido. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde, segundo a PM, não resistiu aos ferimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.