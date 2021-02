VÍDEO: Dois vão presos após assalto à van na avenida Augusto Montenegro

Pelo menos dois homens foram presos após assalto à uma van na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu por volta de 12h30 desta segunda-feira (22) e aterrorizou passageiros do veículo de transporte irregular. A dupla de suspeitos foi interceptada por uma guarnição do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na Rua Sideral, no sentido centro de Belém.

Não há informações sobre o momento em que os assaltantes entraram na van, mas ao menos um deles estaria armado. O autônomo Felipe Negrão, que estava na parada de ônibus quando percebeu a movimentação de policiais militares e dos dois acusados, conta que houve troca de tiros, após um dos assaltantes disparar contra os agentes de segurança pública.

"Um correu e outro foi pego no sinal. Sorte que a polícia apareceu na hora certa. Houve troca de tiros. Acho que a polícia revidou os tiros dos assaltantes. Pelo menos três ou quatro disparos", detalha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo registrado pela Redação Integrada de O Liberal mostra o momento em que os dois homens são detidos pela PM.

Confira: