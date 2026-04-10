Dois suspeitos são presos por envolvimento no desaparecimento de bebê em Eldorado dos Carajás

Dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento do bebê José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 6 meses, foram presos nesta sexta-feira (10), nos municípios de Marabá e Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará.

Os suspeitos foram identificados como Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva. Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre as circunstâncias das prisões.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a ação foi resultado de uma operação conjunta envolvendo a Superintendência Regional de Carajás, a Delegacia de E​ldorado dos Carajás e a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, vinculada à Divisão de Homicídios.

Segundo a instituição, as diligências continuam em andamento tanto para esclarecer completamente o caso quanto para identificar possíveis outros envolvidos.

José Arthur foi visto pela última vez no dia 26 de março, por volta das 17h, enquanto brincava em frente à casa da família, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana, em Eldorado dos Carajás. Desde então, equipes policiais, voluntários e familiares realizam buscas intensas na região.

As investigações incluem análise de imagens de câmeras de segurança, levantamento de veículos que passaram pelo local no horário do desaparecimento e verificações em pontos de circulação de passageiros.

A Polícia Civil reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).



