Dois suspeitos de praticar roubos e extorsões são presos pela PC em Marituba

Dois homens suspeitos de envolvimento em roubos de extorsões foram presos pela Polícia Civil na cidade de Marituba, região Metropolitana de Belém. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (3/01), quando foi deflagrada a Operação Mudança de Rota. Segundo a PC, as investigações eram voltadas aos crimes cometidos por membros de um grupo criminoso que atua no município.

A operação foi deflagrada por meio da Seccional Urbana de Marituba. De acordo com a PC, as investigações tiveram início em julho de 2024 após um motorista de aplicativo ser sequestrado e levado para uma área de mata por integrantes da facção. Em seguida, os suspeitos utilizaram o veículo da vítima para assaltar um salão de beleza na Cidade Nova, em Ananindeua, onde funcionários foram feitos reféns e obrigados a realizar transferências bancárias via pix. As autoridades informaram que o prejuízo total do crime foi estimado em mais de R$ 20 mil.

Diante do caso, ocorreram minuciosas investigações e a polícia conseguiu identificar e prender os dois suspeitos de integrarem a quadrilha. Com base nas prisões e nas informações coletadas pela PC, as diligências continuam para localizar e prender os demais envolvidos no crime.