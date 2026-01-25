Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois suspeitos de descumprir saída temporária são presos em Terra Santa

O caso foi registrado no sábado (24)

O Liberal
fonte

Dois suspeitos de descumprir saída temporária são presos em Terra Santa. (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Dois homens que estavam foragidos após não retornarem ao sistema prisional ao fim do período de saída temporária foram recapturados em Terra Santa, no oeste do Pará. Um dos suspeitos, condenado por tráfico de drogas, foi preso no sábado (24), em uma ação da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal.

A prisão do condenado por tráfico de entorpecentes ocorreu por volta das 13h, em cumprimento a mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Santarém. O homem ainda tem cerca de sete anos de pena a cumprir em regime fechado. Ele havia sido autorizado a deixar o estabelecimento penal no final do ano passado, mas não se reapresentou dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Prisões

Outro mandado foi cumprido no dia 16 de janeiro deste ano contra um condenado por furto, que cumprirá o restante da pena de um ano e quatro meses em regime fechado. Assim como no caso anterior, o detento também se beneficiou da saída temporária, porém não retornou à unidade prisional após o término do benefício.

Segundo a Polícia Civil, as recapturas são fruto do trabalho integrado entre a Delegacia de Terra Santa e o Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), em consonância com as diretrizes da Superintendência da 12ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), voltadas à localização de pessoas que se evadiram do sistema penitenciário.

Após as prisões, as comunicações foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Os recapturados seguem custodiados na Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa e permanecem à disposição da Justiça, aguardando a recondução ao sistema penitenciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

presos não voltaram da saída temporária

Polícia Civil do Pará

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto com tiro na cabeça em área de garimpo de Itaituba

O crime ocorreu na tarde de sábado (24), na comunidade de Cuiú-Cuiú

25.01.26 13h06

PRESOS

Dois suspeitos de descumprir saída temporária são presos em Terra Santa

O caso foi registrado no sábado (24)

25.01.26 12h12

HOMICÍDIO

‘Pezão’ é encontrado morto com marcas de tiros em Santa Maria do Pará

O homicídio foi registrado no sábado (24)

25.01.26 9h22

POLÍCIA

Homem é encontrado com vários golpes de faca, em Marabá

O homem apresentava ferimentos causados por faca, principalmente na região do pescoço

24.01.26 21h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

crueldade

Pai mata filho de 3 anos no banheiro de casa após discutir com mulher

O crime aconteceu em Manaus e o homem de 48 anos está foragido

23.01.26 21h46

HOMICÍDIO

‘Pezão’ é encontrado morto com marcas de tiros em Santa Maria do Pará

O homicídio foi registrado no sábado (24)

25.01.26 9h22

PRESOS

Dois suspeitos de descumprir saída temporária são presos em Terra Santa

O caso foi registrado no sábado (24)

25.01.26 12h12

POLÍCIA

Homem é encontrado com vários golpes de faca, em Marabá

O homem apresentava ferimentos causados por faca, principalmente na região do pescoço

24.01.26 21h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda