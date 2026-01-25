Dois suspeitos de descumprir saída temporária são presos em Terra Santa

Dois homens que estavam foragidos após não retornarem ao sistema prisional ao fim do período de saída temporária foram recapturados em Terra Santa, no oeste do Pará. Um dos suspeitos, condenado por tráfico de drogas, foi preso no sábado (24), em uma ação da Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal.

A prisão do condenado por tráfico de entorpecentes ocorreu por volta das 13h, em cumprimento a mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Santarém. O homem ainda tem cerca de sete anos de pena a cumprir em regime fechado. Ele havia sido autorizado a deixar o estabelecimento penal no final do ano passado, mas não se reapresentou dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Prisões

Outro mandado foi cumprido no dia 16 de janeiro deste ano contra um condenado por furto, que cumprirá o restante da pena de um ano e quatro meses em regime fechado. Assim como no caso anterior, o detento também se beneficiou da saída temporária, porém não retornou à unidade prisional após o término do benefício.

Segundo a Polícia Civil, as recapturas são fruto do trabalho integrado entre a Delegacia de Terra Santa e o Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), em consonância com as diretrizes da Superintendência da 12ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), voltadas à localização de pessoas que se evadiram do sistema penitenciário.

Após as prisões, as comunicações foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Os recapturados seguem custodiados na Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa e permanecem à disposição da Justiça, aguardando a recondução ao sistema penitenciário.