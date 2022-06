Dois suspeitos de assalto morrem durante intervenção policial em São Francisco do Pará

Dois homens apontados pela Polícia como sendo autores de um assalto contra uma família na noite de segunda-feira (20) foram mortos na troca de tiros com policiais militares do 5º BPM, no Município de São Francisco do Pará. Eles foram identificados pelos prenomes de Patrick e Derlinton, este último mais conhecido como "Molequinho".

Segundo as primeiras informações sobre o caso, por volta das 23h40 de segunda-feira (20), um senhor, uma senhora e um filho menor de idade, residentes em Castanhal, deslocavam-se de São Francisco do Pará até Castanhal, passando a entrada do km 92, quando foram abordados por dois homens armados. Os homens efetuaram disparos contra a família e acertaram um televisor. Esse aparelho estava na frente do filho, que não foi atingido pelo disparo.

As vítimas tiveram sua motocicleta de cor preta e outros bens levados pela dupla. No entanto, a moto tem rastreamento eletrônico, o que facilitou que a guarnição da Polícia Militar pudesse fazer buscas a fim de localizar o veículo roubado.

Os policiais militares chegaram, então, ao local indicado pelo rastreamento eletrônico - rua Chiquinho Domingues com a travessa Professora Lola, no bairro Almir Gabriel. Ocorre que a guarnição foi recebida a tiros. De acordo com a PM, os autores dos disparos contra os policiais foram identificados como sendo Patrick e "Molequinho".

Na troca de tiros, os dois homens foram atingidos. A guarnição acionou o socorro médico. Entretanto, como se tratava de local distante do centro da cidade, os policiais buscaram socorro aos suspeitos na unidade de saúde do município. Porém, a guarnição tomou conhecimento, depois, que os dois baleados haviam morrido.

Bens e drogas

Foi recuperada a motocicleta e os demais pertences das vítimas. A PM apreendeu um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma picotada; uma arma caseira de calibre não identificada com duas munições deflagradas e uma intacta; um celular da marca Samsung J5 prime, 96 petecas de uma substância supostamente sendo maconha e uma pequena quantidade de uma substância supostamente sendo cocaína, um valor de R$ 3,50 e um caderno com anotações.

Uma adolescente identificada como sendo companheira de um dos acusados e que se encontrava perto do local do fato foi conduzida para a Delegacia de Polícia de São Francisco do Pará, para averiguação.