Dois suspeitos de aplicarem golpe do ‘Falso Presente’ são presos em Belém

Dois homens suspeitos de envolvimento em golpe do ‘falso presente’ foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Belém, na noite de segunda-feira (5). Os investigados se passavam por entregadores e, com uma máquina de cartão adulterada, conseguiam o acesso à senha das vítimas. A dupla presa foi autuada pelos crimes de furto qualificado mediante fraude em concurso de pessoas, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

VEJA MAIS

A ação ocorreu por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), ligadas a PC. Conforme o que foi apurado pelas autoridades, ao chegar na residência das vítimas se passando por entregadores de presentes de aniversário, os suspeitos solicitavam uma taxa de entrega que só podia ser paga com o cartão de crédito. Ao realizar o pagamento, as vítimas tinham suas senhas e cartões comprometidos. Com esse dado, os investigados realizam outras compras tanto no débito, como no crédito, em nome da vítima.

(Imagem: Polícia Civil)

Durante as investigações foi estimado que os suspeitos tenham arrecadado mais de 100 mil, em uma semana, somente em Belém. Várias vítimas procuraram a PC para relatar o golpe e os agentes ainda estão realizando a contabilização dos prejuízos. Nas investigações foi constatado que a dupla agia em vários Estados do país e antes de chegarem em Belém estavam agindo em Natal (RN).

No momento da prisão foram apreendidas sete máquinas de cartão de crédito/débito, dois aparelhos celulares, e duas motocicletas, uma delas com registro de roubo e furto do estado do Maranhão. Os suspeitos já respondiam pelos mesmos crimes em São Paulo, e estavam em liberdade condicional. Eles admitiram os golpes em Belém e confessaram acreditar que devido a distância de São Paulo não seriam descobertos. Os dois homens estão à disposição da Justiça. As investigações irão se aprofundar para identificar se há outros envolvidos.