Dois são presos em 'casa da droga' em Barcarena, no nordeste paraense

Duas pessoas foram presas após uma denúncia anônima indicar a localização de uma residência usada como ponto de venda e distribuição de entorpecentes em Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar nesta terça-feira (16), a dupla é suspeita de participar de diversas ações criminosas no município.

As informações foram apuradas por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), na segunda-feira (15). Eles seguiram para o local informado, localizado na região de Itupanema e organizaram uma ação para a abordagem dos suspeitos. Um deles, segundo a PM, teria corrido e atirado contra os militares quando percebeu a operação. Ele conseguiu fugir para uma área de mata.

Outras duas pessoas foram presas ainda na residência, mas a identidade dos suspeitos não foi revelada pelas autoridades policiais. No local foram apreendidos ainda 100 papelotes de óxi, 87 papelotes de maconha, 16 papelotes de cocaína, quatro tabletes de maconha (222g), munições calibre 38, duas balanças de precisão e dois rádios de comunicação.

Todos os envolvidos foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.