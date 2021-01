Dois são presos após família ser mantida refém no bairro do Marco, em Belém

Dois homens foram presos após manterem uma família refém no bairro do Marco, em Belém, na noite desta quinta-feira (21). A dupla, que não teve a identidade informada pela Polícia Militar, foi detida após equipes do 1° Batalhão (1° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital I, ser acionada para verificar uma ocorrência de tentativa de roubo na avenida Rômulo Maiorana.

No local, os policiais se depararam com dois suspeitos armados que estavam tentando fugir de uma casa. Ao perceberam a chegada da PM, os dois homens fizeram quatro moradores reféns.

Tropas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) foram acionados para isolar a área. Não há informações de quanto tempo durou as negociações. Os dois envolvidos foram presos. Eles portavam um revólver calibre 38 e uma réplica de pistola .40mm, que foram apreendidas. Ninguém ficou ferido.

A dupla foi apresentada na Seccional Urbana da Sacramenta, para os procedimentos cabíveis.