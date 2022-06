Dois presos fogem durante transferência para presídio, no Pará

Dois presos escaparam de dentro de uma viatura policial e fugiram entre os municípios de Santana do Araguaia e Redenção, no Pará. Deyvid Kadman Gurjão Brito, 24 anos, e Ruberval Carneiro de Morais, 46 anos, estavam sendo transferidos da delegacia de Polícia Civil da primeira cidade para o presídio de Redenção e fugiram durante o trajeto na rodovia BR-158. As informações são do portal Correio de Carajás.

Eles escaparam às proximidades da localidade conhecida como Agrovila. De acordo com a Polícia Civil, ambos são considerados de alta periculosidade. Ainda segundo a publicação, Kadman acumulava várias passagens policiais, acusado de delitos como arrombamentos e assaltos à mão armada. Já Ruberval, preso na terça-feira (31), é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. As circunstâncias da fuga não foram divulgadas.

Em nota, a Polícia Civil informou que um dos foragidos foi localizado e acabou morrendo após troca de tiros com a equipe de agentes públicos de segurança. E que diligências continuam sendo feitas para localizar o outro foragido. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, cujo número é 181. O sigilo é garantido. A Polícia Civil não divulgou o nome do foragido que morreu. Mas a Redação Integrada apurou que ele se chama Deyvid Kadman e morreu neste sábado (4), em Santana do Araguaia.