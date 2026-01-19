Dois jovens em motocicleta morrem ao cair de ponte em Santarém

Dois jovens morreram em um grave acidente na PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. As vítimas, identificadas como Victor Gabriel e Shayane Araújo Neves, colidiram com a estrutura na tarde de domingo (18). Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente.

Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu no quilômetro 65, na ponte que passa sobre o rio Curuá-Una. Victor Gabriel conduzia a moto e Shayane era a passageira. Os relatos iniciais são de que o condutor teria perdido o controle da moto ao passar por uma curva e colidiu com a coluna da proteção lateral da ponte.

A moto ficou na ponte e os dois jovens foram arremessados da estrutura. Eles caíram em uma parte de terra e pedras, morrendo na hora. Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e uma ambulância para tentar socorrer as vítimas. No entanto, os socorristas somente confirmaram que Victor Gabriel e Shayane não apresentavam sinais vitais. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas após a queda da ponte e várias pessoas observando o local, que já havia sido isolado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.