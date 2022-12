Dois homens são presos por tráfico de drogas no município de Breves

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante pelos militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), na noite desta sexta-feira (09). Eles são suspeitos de tráfico de entorpecentes no município de Breves, localizado no arquipélago da Ilha do Marajó.

Os agentes realizavam rondas ostensivas quando observaram dois homens se desfazerem das sacolas que estavam portando, na travessa Breves. Ao se aproximarem da dupla, um dos homens tentou fugir em uma bicicleta, mas foi alcançado pela PM.

Foi realizada uma abordagem e os agentes encontraram nas embalagens uma pedra de oxi e outras 22 porções da mesma substância. A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.