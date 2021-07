Dois homens são presos por porte ilegal de arma de fogo em Marabá

Dois homens, que não tiveram suas identidades divulgadas, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um deles na segunda-feira (26) e o outro nesta terça (27), durante fiscalizações em rodovias do município de Marabá, sudeste do Pará. Com os acusados, os policiais apreenderam duas armas de fogo, além de uma grande quantidade de munições.

De acordo com informações da PRF, o primeiro flagrante ocorreu na segunda (26), quando uma equipe realizava uma fiscalização de rotina no quilômetro 242 da BR-222, momento em que foi abordado um carro particular, modelo Renault Kwid. Durante a abordagem, os policiais revistaram o veículo, e encontraram um revólver calibre 38 e cinco munições.

Já a segunda apreensão foi nesta terça (27), quando os policiais abordaram uma caminhonete, modelo Chevrolet S10, no quilômetro 323 da rodovia BR-155. No interior do veículo, os policiais encontraram um rifle, 93 munições e um cartucho calibre 20. Nenhum dos acusados apresentou documentos para o porte de arma.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Marabá. Eles vão responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena varia entre dois e quatro anos de prisão, além de multa.