Dois homens são presos por caça predatória ilegal, no Utinga

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos na madrugada desta sexta-feira, 14, sob acusação de caça predatória ilegal no Parque Estadual do Utinga, em Belém. A prisão foi feita por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), que teriam recebido denúncias sobre o crime e encaminharam uma guarnição para averiguar a situação. Durante as buscas na área de mata, os dois criminosos foram encontrados.

Segundo as autoridades, no local haviam várias armadilhas ativadas para a captura de animais silvestres. Com a dupla também foram apreendidas uma espingarda calibre 36, com quatro munições intactas, e um rifle calibre 22, com oito munições intactas e luneta. Além disso, os acusados estavam em posse de uma armadilha em laço de cabo de aço, duas lanternas, duas mochilas e duas redes utilizadas para acampamento, materiais que, de acordo com a policia, são suficientes ára comprovar uma possível caça predatória ilegal.

No local onde os dois homens estavam acampados, a guarnição constatou que haviam vários corpos de animais, alguns já sem a pele e destripados. Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a divisão especializada em meio ambiente e proteção animal (Demapa) para realização de procedimentos cabíveis.

Itens encontrados com os dois acusados (Reprodução: BPA)

Crime

Conforme o Artigo 1º, os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Além disso, por lei, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime e a pena é de seis meses a um ano de detenção, além de multa.