Dois homens são presos e 800 pés de maconha são destruídos em Marapanim

Dois homens foram presos e quase 800 pés de maconha foram destruídos no município de Marapanim, no nordeste paraense. As prisões são resultado da operação "Cruzador", reallizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional da Zona do Salgado. A ação foi deflagrada na quarta-feira (17) e visa combater o tráfico de entorpecentes na região.

A dupla, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais, foi detida durante diligências no município. Os homens cultivavam aproximadamente 800 pés de maconha, que foram destruídos no local. Eles devem responder pelo crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Com eles, foram encontrados cinco porções de cannabis sativa, a maconha. Uma porção maior da mesma erva também foi achada, além de mais duas porções de sementes de cannabis e sacos plásticos transparentes usados para embalar a droga.

Um dos autuados já tem passagem pela polícia e responde pelo crime de assalto.

Além de agentes da Polícia Civil, participaram também equipes do

Equipes da Polícia Civil, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e Comando de Policiamento Regional III (CPR III).