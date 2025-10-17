Dois homens são presos com mais de 5 mil litros de combustível ilegal e arma no Pará

Dois homens identificados como Aparício Charlessom Ferreira de Jesus e Edilvandre Carvalho Melo foram presos em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17), em Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, durante uma operação policial que resultou na apreensão de uma embarcação transportando aproximadamente 5 mil litros de combustível sem procedência. A ação também apreendeu uma arma de fogo, dinheiro em espécie, joias e aparelhos celulares.

De acordo com o site O Impacto, a operação foi deflagrada ainda na madrugada, após denúncias de furtos e comércio irregular de combustível na região ribeirinha. Durante a fiscalização fluvial, nas proximidades do município de Ponta de Pedras, a equipe abordou a embarcação “Gabriela”. Na inspeção, os agentes encontraram grande quantidade de combustível sem documentação ou nota fiscal, confirmando as suspeitas de irregularidade.

Além dos galões apreendidos, os policiais localizaram cerca de R$ 113 mil em dinheiro, uma pistola calibre .380, joias, celulares e um relógio G-Shock. A embarcação tinha ligação com uma caminhonete Hilux vermelha, de placa QDZ-0A45, que servia de apoio logístico. No interior do veículo foram encontrados mais R$ 198, duas munições e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos, identificados como Aparício Charlessom Ferreira de Jesus e Edilvandre Carvalho Melo, receberam voz de prisão em flagrante e deverão responder por posse irregular de arma de fogo, receptação e crime ambiental/econômico relacionado ao transporte ilegal de combustível.

Todo o material apreendido e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e iniciados os procedimentos legais cabíveis.