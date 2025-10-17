Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens são presos com mais de 5 mil litros de combustível ilegal e arma no Pará

A operação foi deflagrada ainda na madrugada, após denúncias de furtos e comércio irregular de combustível na região ribeirinha

fonte

Dois homens são presos com mais de 5 mil litros de combustível ilegal e arma no Pará. (Reprodução/ site O Impacto)

Dois homens identificados como Aparício Charlessom Ferreira de Jesus e Edilvandre Carvalho Melo foram presos em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17), em Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, durante uma operação policial que resultou na apreensão de uma embarcação transportando aproximadamente 5 mil litros de combustível sem procedência. A ação também apreendeu uma arma de fogo, dinheiro em espécie, joias e aparelhos celulares.

De acordo com o site O Impacto, a operação foi deflagrada ainda na madrugada, após denúncias de furtos e comércio irregular de combustível na região ribeirinha. Durante a fiscalização fluvial, nas proximidades do município de Ponta de Pedras, a equipe abordou a embarcação “Gabriela”. Na inspeção, os agentes encontraram grande quantidade de combustível sem documentação ou nota fiscal, confirmando as suspeitas de irregularidade.

Além dos galões apreendidos, os policiais localizaram cerca de R$ 113 mil em dinheiro, uma pistola calibre .380, joias, celulares e um relógio G-Shock. A embarcação tinha ligação com uma caminhonete Hilux vermelha, de placa QDZ-0A45, que servia de apoio logístico. No interior do veículo foram encontrados mais R$ 198, duas munições e dois aparelhos celulares.

Os suspeitos, identificados como Aparício Charlessom Ferreira de Jesus e Edilvandre Carvalho Melo, receberam voz de prisão em flagrante e deverão responder por posse irregular de arma de fogo, receptação e crime ambiental/econômico relacionado ao transporte ilegal de combustível.

Todo o material apreendido e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e iniciados os procedimentos legais cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

presos

furto de combustíveis

ponta de pedras
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dois homens são presos com mais de 5 mil litros de combustível ilegal e arma no Pará

A operação foi deflagrada ainda na madrugada, após denúncias de furtos e comércio irregular de combustível na região ribeirinha

17.10.25 12h40

EITA!

Condutores de embarcação que quase afundou na Baía do Marajó não tinham habilitação, revela Marinha

Todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação, que navegava nas imediações, sem registro de feridos

17.10.25 12h20

DESESPERO!

'Foi excesso de carga', diz passageira de ferry boat que quase naufragou na Baía do Marajó

O incidente ocorreu nas proximidades da Vila do Conde, em Barcarena, e, segundo relatos de passageiros, o barco transportava carga acima do permitido

17.10.25 10h28

DESESPERO!

Novas imagens mostram desespero de passageiros em embarcação que quase afundou na Baía do Marajó

De acordo com relatos de passageiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, em Abaetetuba, e teria sido provocado por uma suposta sobrecarga da embarcação

17.10.25 9h33

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Pai é preso suspeito de matar homem por achar que ele influenciava seu filho no Pará

O preso foi encaminhado à unidade policial e está em processo de transferência para a Polícia Penal (Seap)

17.10.25 8h52

DESESPERO!

Novas imagens mostram desespero de passageiros em embarcação que quase afundou na Baía do Marajó

De acordo com relatos de passageiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, em Abaetetuba, e teria sido provocado por uma suposta sobrecarga da embarcação

17.10.25 9h33

DESESPERO!

'Foi excesso de carga', diz passageira de ferry boat que quase naufragou na Baía do Marajó

O incidente ocorreu nas proximidades da Vila do Conde, em Barcarena, e, segundo relatos de passageiros, o barco transportava carga acima do permitido

17.10.25 10h28

chamas

Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)

Moradores de um bloco de apartamentos foram surpreendidos pelas chamas que saíam da janela de um dos andares superiores

16.10.25 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda